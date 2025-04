'Club Brugge aast op Kroatische middenvelder, maar krijgt meteen ferme concurrentie'

Club Brugge is al goed aan het opletten op de transfermarkt. Blauw-zwart wil graag jonge talenten binnenhalen, om ze dan zelf te kunnen opleiden.

Club Brugge zal zich de komende weken helemaal op de titel storten, al kijkt het bestuur duidelijk ook naar de toekomst. Volgens Het Laatste Nieuws komt de 15-jarige Tian Nai Koren over voor 1,2 miljoen euro.

Maar Club Brugge blijft naar de toekomst kijken. Transferexpert Nicolo Schira meldt dat de club uit West-Vlaanderen haar oog heeft laten vallen op Borna Knezovic.

Knezovic is een 19-jarige aanvallende middenvelder, die momenteel onder contract ligt bij het Italiaanse Sassuolo. Daar speelt hij bij de U20 in de Primavera 1.

De Kroaat maakt daar enorm veel indruk: op 30 competitiewedstrijden scoorde hij 15 keer en gaf hij 5 assists dit seizoen. Goed voor een doelpunt om de 144 minuten.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 100.000 euro. Maar Club Brugge zal concurrentie krijgen, want ook het Duitse 1. FSV Mainz 05 is geïnteresseerd in Knezovic.