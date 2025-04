Nicky Hayen verrast en ziet nog een ferme rol voor Anderlecht, Gent en Antwerp in titelstrijd

Club Brugge, KRC Genk en Union SG kunnen er nog wel eens zeer spannende play-offs van maken. Nicky Hayen liet al duidelijk weten dat hij zich niet gek zou laten maken, maar hij ziet ook nog een rol voor Antwerp, Gent en Anderlecht.

Tot dusver waren de Champions' Play-offs vrij rechtlijnig. Club Brugge en Union SG pakten 12 op 12 en spelen op speeldag 5 nog tegen elkaar. Genk van zijn kant pakte dan weer 6 op 12.

24 op 24 tegen de 'bottom three'

Ze verloren van Union en Club, maar wonnen wel van Anderlecht en Gent. Op die manier pakte de top-3 tot dusver 24 op 24 in de acht wedstrijden die ze samen al speelden tegen de ploegen die strijden voor de vierde plaats.

Gent (3 op 12), Anderlecht en Antwerp (beiden 1 op 12) spelen dus een figurantenrol. Maar Nicky Hayen wil daar niet zomaar van weten. "Ik heb de stand bekeken, ja", klonk het na de 0-5 overwinning bij KAA Gent.

Focus op elke wedstrijd

"Je kan elk moment eerste staan en het kan elk moment wisselen. Genk stond verdiend bovenaan en verliest nu punten. We hebben nog altijd niets in handen. Het is eigen aan het huis om elke wedstrijd te winnen, die druk is er. We gaan nu niet anders gaan doen."

"Elke wedstrijd zal belangrijk zijn. Ik ben er niet van overtuigd dat de onderste drie geen enkel punt gaan pakken tegen de top-3. Het zwaartepunt ligt nu op de wedstrijden tegen Union, maar we focussen ons op elke wedstrijd."