Filip Joos heeft iets te zeggen over Club Brugge, Anderlecht, Gent en Antwerp: "Dat zie ik echt nooit gebeuren"

Union SG, Club Brugge en KRC Genk zitten elkaar op de hielen met nog vijf speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs. En dus is de vraag steeds meer wie de titel zal pakken. En welke rol kunnen de 'kleintjes' nog spelen in die play-offs?

Zondag staat er met Union SG - Club Brugge opnieuw een heel belangrijk duel op het programma. Genk van zijn kant mag in eigen huis geen punten laten liggen tegen Royal Antwerp FC. Kleintjes kansloos tegen Club Brugge? Antwerp was thuis tegen Genk de eerste van de ploegen op plaatsen 4 tot 6 die punten konden afsnoepen van een van de teams uit de top-3. En dat is toch wel opvallend te noemen. Als het van Filip Joos afhangt, dan blijft Club Brugge wat betreft de duels met Antwerp, Gent en Anderlecht duidelijk: zij gaan tegen de 'kleintjes' zeker nog 9 op 9 halen. Een kwestie van een te groot kwaliteitsverschil? Geen punten laten liggen "Club Brugge gaat geen punten laten liggen tegen de 'kleintjes', echt niet. Dat zie ik echt nooit gebeuren. Echt nooit", aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes. "Ik zou niet van mijn zetel vallen als Club Brugge zou winnen op bezoek bij Union ook. Het verschil met Gent was zo groot", vond Joos ook nog.