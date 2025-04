Eén van de beste vrienden van Wouter Vandenhaute is streng: "Zelfs met Hayen of Fink geen topvoetbal"

RSC Anderlecht won deze week van KAA Gent met duidelijke cijfers. Een opsteker die men dringend nodig had in het Lotto Park.

Dirk De Wolf is al 50 jaar supporter van RSC Anderlecht. Hij stuurt geregeld ook berichtjes naar Wouter Vandenhaute en Tomas Van den Spiegel die hij kent van bij Flanders Classics. Het zijn goede vrienden voor hem geworden.

Op de Ronde van Vlaanderen liet Vandenhaute hem nog weten dat er een mooie toekomst weggelegd is voor Anderlecht, maar voorlopig komt dat er niet uit.

“Hasi heeft een goeie periode gekend bij Mechelen en een zwakke. Bij Anderlecht ja... Je mag daar Nicky Hayen of Thorsten Fink op de bank zetten: ’t zal ook geen topvoetbal zijn”, is De Wolf heel erg duidelijk aan Het Nieuwsblad.

“Hasi probeert er het maximale uit te halen, maar hij moet ook spelersmateriaal hebben. Hopelijk doet Anderlecht volgend jaar weer mee voor de titel. Nu is die top drie veel te sterk. De titelkandidaten zijn de Pogacars en Evenepoels van ons voetbal.”

Een laatste kans dit jaar om te schitteren is er wel nog in de bekerfinale, al moet Anderlecht dan wel winnen tegen Club Brugge. “De hoop leeft dat er in die ene match veel kan gebeuren. Dolberg en Hazard kunnen Brugge toch pijn doen als ze goed zijn. En dan hopen op een geweldige Coosemans. Het wordt alles of niks”, besluit De Wolf.