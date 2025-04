Hein Vanhaezebrouck denkt dat de titelstrijd dit weekend beslist wordt: "Zij zijn mentaal zoveel kwetsbaarder"

Volgens analist Hein Vanhaezebrouck kan de titelstrijd in de Jupiler Pro League dit weekend al in een definitieve plooi vallen. Club Brugge trekt zondag naar leider Union en moet daar absoluut winnen om de spanning erin te houden.

"Een punt is voor Club onvoldoende", stelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Club moet zondag winnen, want ik zie Union niet veel punten meer verliezen. Ze krijgen Genk ook nog thuis op bezoek."

De druk ligt dus volledig bij blauw-zwart, dat moet aanvallen in het Dudenpark. Ook Genk is mathematisch nog niet uitgeteld, maar Vanhaezebrouck ziet het somber in voor de Limburgers. "Genk moest daar winnen, maar is ontsnapt op Antwerp."

"Hoe trapte Chery die penalty woensdag? Anders heeft hij zo’n geweldige traptechniek. Nu leek het wel een supporter die tijdens de rust eens een penalty mocht trappen. Wordt het daar 2-0, dan zit je in een totaal andere situatie"

Vanhaezebrouck zag zowel Union als Club voorbij Genk gaan en het is al eerder bewezen dat een achtervolging op twee ploegen heel moeilijk is. "Nu vrees ik dat het al voorbij is voor Genk. Mentaal zijn ze kwetsbaarder dan Union of Club Brugge."

Volgens de analist zal zondag alles afhangen van het resultaat in Brussel. "Als Union wint, denk ik dat de strijd voorbij is", laat hij duidelijk weten. "Verliest Union, dan blijft Club de favoriet. Het wordt zondag dus cruciaal."