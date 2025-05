"Coach, wat is zijn positie?": het moment toen Brian Riemer werd aangesproken over een problematisch geval

Jean Kindermans werkt nu op de academie van Antwerp. Hij merkt op dat verschillende jongeren die bij Anderlecht zijn opgeleid, moesten vertrekken om succesvol te zijn.

De geschiedenis zal Anderlecht nog lang achtervolgen: als Lucas Stassin niet slaagde in het eerste elftal van Anderlecht, was het vanwege zijn zwakke defensieve statistieken. Zijn profiel paste niet bij Brian Riemer, wat leidde tot zijn vertrek.

Alle doelpunten die Stassin sindsdien heeft gescoord, rechtvaardigen de Deense coach niet. Jean Kindermans herinnert zich enkele meningsverschillen: "Ik herinner me dat Riemer mijn kantoor binnenkwam en zei dat hij niet tevreden was over het defensieve werk van Lucas. Ik zei lachend: 'Coach, wat is zijn positie?'. Een aanvaller is er om doelpunten te maken", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Een lastige context

Kindermans weet waar hij het over heeft: "Ik heb hem af en toe getraind tussen de U11 en U13. Lucas was lastig voor een coach: lui, weinig geïnteresseerd, speels... Maar als hij de bal in het strafschopgebied kreeg, schoot hij hem er de helft van de tijd in. Het is een zeldzame kwaliteit die gekoesterd moet worden."

Met het vertrek van Jean Kindermans bevond Anderlecht zich in een behoorlijk moeilijke periode. Veel lokale talenten hebben het schip verlaten om elders succes te behalen. Een ander voorbeeld is Noah Sadiki, die Union Saint-Gilloise blij maakt.

"Noah is verbluffend. Hij behoorde tot een generatie waarin men hem als 'laatbloeier' beschouwde en op de rechterflank zette. Op een dag zei Craig Bellamy dat hij hem wilde proberen in het middenveld bij de RSCA Futures en hij was erg goed. Noah zal snel een mooie transfer maken. Sommigen zullen spijt hebben", besloot Kindermans.