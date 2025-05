'Kandidaat-kopers bekend: veel nieuws vanuit Antwerp'

Royal Antwerp FC staat al eventjes te koop. En dus is de vraag eens te meer wat er de komende weken gaat gebeuren. Terwijl er goed nieuws is over Tribune 2, is er nu ook wel wat te vertellen over mogelijke overnemers.

De voorbije weken is er al heel veel te doen geweest over Paul Gheysens, Ghelamco, de nieuwe tribune en de mogelijke verkoop van Royal Antwerp FC. Tot op heden is er nog geen witte rook over bepaalde zaken te melden. Groen licht voor tribune, maar ... Antwerp heeft ondertussen wel - eindelijk - groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe tribune 2 op de Bosuil. Vanaf midden mei zal de oude tribune worden afgebroken, dus er wordt nog steeds gemikt op de start van volgend seizoen. Ondertussen is er wel nog geen koper gevonden voor de club. Volgens Het Nieuwsblad zouden er ondertussen wel een aantal kandidaten bekend zijn geworden. En dan is de vraag wie het zal halen. Zoektocht Bij stamnummer 1 wil niemand het verhaal bevestigen. Er is zeker de nodige stress over en omtrent de deal, maar de lippen blijven volgens de krant tot op heden stijf op elkaar. Gheysens is al langer dan vandaag op zoek naar een extra investeerder voor Antwerp. Op die manier zou de club ook kapitaalkrachtiger kunnen worden in de titelstrijd.