Vertonghen straks als basisspeler in de bekerfinale, topverdediger geeft zelf het antwoord

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen maakte donderdag op het veld van Antwerp zijn wederoptreden na weeral weken blessureleed. De 38-jarige recordinternational viel een kwartier voor tijd in en draaide zonder problemen mee in de defensie van Anderlecht.

Meteen rijst de vraag: zit er zondag een basisplaats in voor Vertonghen in de bekerfinale tegen Club Brugge? "Ik heb hard gewerkt", vertelde Vertonghen na de match aan DAZN. "Ik had ook veel pech. Na Cercle kende ik een terugval."

"Af en toe verlies je dan wel wat moed, maar ik wist dat er nog veel op het spel stond. Dat gaf me kracht." Zijn invalbeurt kwam er niet zonder risico, maar de verdediger stond erop om er opnieuw te staan voor zijn ploeg.

"Ik wilde niet zomaar terug op het veld staan", benadrukte Vertonghen. "Ik wil écht nog iets betekenen. Minuutjes maken is belangrijk, zeker met het oog op de bekerfinale. Het doet me deugd om opnieuw bij de groep te zijn." Zijn ervaring zou van goudwaarde kunnen zijn in een duel waarin elk detail telt.

Of hij zondag start? Dat blijft voorlopig koffiedik kijken. “Die vraag moet je aan de coach stellen", zei hij met een knipoog. “De andere jongens hebben het de voorbije weken fantastisch gedaan. Maar ik denk wel dat ik in de selectie zal zitten.” Coach Besnik Hasi liet eerder al verstaan dat Vertonghen belangrijk kan zijn, ook al kan hij wellicht geen volledige 90 minuten aan. "Dat is onwaarschijnlijk", zei Hasi.

Voor Vertonghen wordt het wellicht zijn laatste grote afspraak in het clubvoetbal. Hij kondigde eerder zijn afscheid aan na dit seizoen. Wat is er mooier dan afscheid nemen met een prijs? “Ik heb er alles aan gedaan om klaar te geraken", zei hij nog. Zondag krijgt hij misschien de kans om dat werk te bekronen.