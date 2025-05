Brandon Mechele stelt zich ernstige vraag omtrent bekerfinale

Zondag wordt de finale van de Croky Cup afgewerkt in Brussel. RSC Anderlecht en Club Brugge kruisen dan de degens. Bij blauw-zwart kijken ze enorm uit naar de bekerfinale, al vragen ze zich ook iets af.

Club Brugge heeft al tien jaar geen bekerfinale meer gewonnen en ook toen was RSC Anderlecht de tegenstander van dienst. En dus willen ze bij blauw-zwart er vol voor gaan.

Tien jaar na vorige bekerwinst

"Het is exact tien jaar geleden dat we onze laatste beker wonnen. En opnieuw is het tegen Anderlecht, sowieso een beladen tegenstander voor ons. Dan is het logisch dat er meer spanning bij komt kijken", vat Brandon Mechele de situatie perfect samen voor Sporza.

De centrale verdediger van Club Brugge komt wel met een heel ferme kanttekening bij de bekerfinale. Club Brugge zit namelijk ook op drie speeldagen van een mogelijke titel.

Bizarre timing

En dus is de timing van een bekerfinale op 4 mei toch wel wat bijzonder. "Ik blijf de timing vreemd vinden, zo midden in de play-offs. Mocht die finale helemaal op het einde van het seizoen leven, kan je er ten volle naartoe leven. Nu valt het midden in een titelrace."

Benieuwd wat het zondag zal geven en welke mentale voordelen of nadelen Club Brugge richting de titelstrijd kan halen uit de bekerfinale ...