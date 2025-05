Wie krijgt welk Europees ticket in welk geval: zo zit de verdeling in elkaar (Bekerfinale van enorm belang voor Anderlecht en mogelijk... Genk)

België mag ook volgend seizoen vijf ploegen naar Europa sturen. Dat aantal blijft stabiel dankzij de stevige achtste plek op de UEFA-coëfficiëntenranking. De verdeling van de tickets is echter afhankelijk van hoe het seizoen afloopt - en in het bijzonder van de uitslag van de bekerfinale.

De kampioen (Club Brugge, Union of Genk) plaatst zich rechtstreeks voor de League Phase van de Champions League en strijkt minstens 18,6 miljoen euro op. De vicekampioen moet twee rondes overleven. Bij uitschakeling in de derde voorronde stroomt die ploeg door naar de Europa League.

De derde van het klassement start normaal in de tweede voorronde van de Europa League, al op 24 juli – nog voor de start van de competitie. Het moet dan drie voorrondes overleven om de groepsfase te bereiken. Alleen bij uitschakeling in de derde voorronde is er nog een vangnet richting de Conference League.

Maar dat kan veranderen als Club Brugge de beker wint. Omdat Club sowieso in de top drie eindigt, schuift het Europa League-play-offticket van de bekerwinnaar dan door naar de derde in het klassement. Die ploeg moet dan pas eind augustus Europees beginnen en krijgt bij verlies meteen toegang tot de groepsfase van de Conference League.

Wint Anderlecht de beker, dan gaan zij met het Europa League-ticket lopen. In dat geval moet de derde gewoon starten in de tweede voorronde, zonder uitstel of gegarandeerd vangnet. Voor de derde plek is de bekerfinale dus van cruciaal belang.

De vijfde uit de Champions' Play-offs (nu Antwerp of Gent) speelt na afloop van de reguliere play-offs nog een barrage tegen de winnaar van de Europe Play-offs (momenteel Charleroi). De inzet: een plek in de tweede voorronde van de Conference League, zonder vangnet bij uitschakeling.

Wie daar wint, start al eind juli en moet drie rondes overleven om de groepsfase te bereiken. Voor die ploeg is het dus alles of niets. De ontknoping van beker en play-offs zal de komende weken heel wat bepalen voor het Europese toneel.