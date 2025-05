Bekende gezichten bij promovendus Olympic Charleroi in CPL: deze namen doen zo goed als zeker een belletje rinkelen

Olympic Charleroi is kampioen in eerste nationale en speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Sommige spelers uit de kern zijn geen onbekenden voor de volgers van het Belgische voetbal: een overzicht!

Adrien Saussez (voormalig Union Saint-Gilloise, Mons, Tubize en Francs Borains)

De Challenger Pro League heeft geen geheimen meer voor deze 33-jarige doelman. Met passages bij Mons, Tubize, Union Saint-Gilloise en Francs Borains heeft de keeper maar liefst 134 wedstrijden in deze divisie gespeeld. Hij heeft ook 31 wedstrijden (inclusief Play-offs) in de Jupiler Pro League gespeeld toen hij het doel verdedigde van Mons en Union.

Als echte leider en steunpilaar van Olympic dit seizoen, zal de doelman opnieuw kunnen proeven van de Challenger Pro League waar hij vorig seizoen vertrok.

Jesse Mputu (voormalig RFC Liège en KSV Roeselare)

Met passages bij verschillende clubs in zowel Vlaanderen als Wallonië, heeft Jesse Mputu de netten doen trillen in de tweede amateur met RAAL en Tilleur. Bij Olympic Charleroi speelde hij zijn zesde seizoen in eerste nationale, waar hij uitkwam voor Visé, Tienen, RFC Liège en Knokke.

Na een seizoen bij Olympic, zal hij terugkeren naar het profcircuit na het behalen van de titel. Kan een derde ervaring in de Challenger Pro League de juiste zijn voor de 30-jarige aanvaller?

Bryan Verboom (voormalig Zulte Waregem, Roda, Courtrai, RWDM, Aarau, Anderlecht)

Zonder twijfel de meest bekende naam op de lijst. De middenvelder heeft hoogtepunten beleefd bij Zulte Waregem, Roda in Nederland, Kortrijk en RWDM. Als jeugdspeler van RSC Anderlecht brak hij door bij Zulte Waregem, waar hij 140 wedstrijden heeft gespeeld in de Jupiler Pro League, de Croky Cup en op Europees niveau.

Ook heeft Verboom ervaring opgedaan in het buitenland. Hij speelde voor Roda in de Eredivisie en voor Aarau in de Zwitserse tweede klasse, voordat hij een lange periode niet speelde en vorig seizoen de titel in derde nationale veroverde met Union Hutoise. Dit seizoen speelde hij slechts 3 wedstrijden voor Olympic.

Roman Ferber (voormalig Union Saint-Gilloise, Sporting Charleroi, Patro Eisden, Mons en Mouscron)

De spits van Olympic heeft ook een indrukwekkend CV met bijna 90 wedstrijden in de Challenger Pro League en 20 in de Jupiler Pro League. Hij heeft gescoord in de JPL bij Sporting Charleroi en Moeskroen, voordat hij een uitstekende doelpuntenmaker werd bij Union. Zijn beste seizoen was echter bij Patro Eisden in eerste nationale, met 15 doelpunten in 33 wedstrijden.

Vandaag, op 31-jarige leeftijd, heeft hij zijn ervaring toegevoegd aan de groep en heeft hij aanzienlijk bijgedragen aan de titel van dit jaar met 12 doelpunten in 27 wedstrijden.

Mehdi Terki (voormalig Lokeren, RWDM, Mons, AO Xanthi en Hesperange)

Net als Verboom schitterde deze middenvelder in de JPL alvorens het in het buitenland te proberen. Mehdi Terki speelde 102 wedstrijden voor Lokeren voordat hij vertrok naar Griekenland en AO Xanthi. Daar speelde hij 31 wedstrijden voordat hij terugkeerde naar RWDM in de CPL. Vervolgens vertrok hij naar Luxemburg voor twee seizoenen alvorens voor zes maanden naar Thailand te gaan.

Hij kwam bij Olympic in de winter van 2023 en speelde dit seizoen voor het eerst in zijn carrière in een niet-professionele divisie. Hij was de aanvoerder van Olympic dit seizoen en speelde 25 wedstrijden. Zo zal hij de Challenger Pro League en zijn voormalige club RWDM opnieuw kunnen ontmoeten.