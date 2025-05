Er valt te shoppen bij gedegradeerde KV Kortrijk: deze spelers blijven waarschijnlijk op het hoogste niveau

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk is officieel gedegradeerd naar de Challenger Pro League. Een club met traditie valt uit de hoogste afdeling, maar dat betekent niet dat er geen kwaliteit in de kern zat. Verschillende spelers hebben zich in de kijker gespeeld en lijken klaar om hun carrière voort te zetten in 1A.

Drukte onder de lat

Kortrijk had dit seizoen geen gebrek aan doelmannen. Patrik Gunnarsson en Marko Ilic eindigden weliswaar geblesseerd, maar toonden hun kwaliteiten. Ilic, die in januari terugkeerde, tekende tot 2027, vermoedelijk met hogere ambities dan 1B-voetbal. Intussen groeide Ebbe De Vlaeminck in de play-offs uit tot een sterkhouder. Met zoveel concurrentie onder de lat, lijkt een vertrek van minstens één van hen onvermijdelijk.

Japanse verdediger lonkt naar hoger niveau

In de verdediging viel het uitvallen van Haruya Fujii zwaar. De Japanse international brak zijn scheenbeen en stond maandenlang aan de kant. Toch liet hij voor zijn blessure zien wat hij in zijn mars heeft.

Met het oog op het WK 2026 wil hij volgend seizoen absoluut op het hoogste niveau spelen. Zijn contract loopt nog tot 2028 en zijn marktwaarde ligt rond de 2,5 miljoen euro.

Gratis versterkingen: Ilaimaharitra en Mehssatou

Marco Ilaimaharitra kende geen succesvolle terugkeer naar België, maar zijn ervaring en profiel maken hem een interessante optie voor eersteklassers. Hij is bovendien transfervrij. Ook Nayel Mehssatou is een buitenkans: de polyvalente flankspeler speelde een uitstekend seizoen en blonk uit in de play-offs. Zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en zijn veelzijdigheid maken hem bijzonder aantrekkelijk.

Kadri: het kroonjuweel van KVK

Abdelkahar Kadri is al jaren een smaakmaker in de Belgische competitie. Hij scoorde dit seizoen vijf keer en gaf negen assists. Een transfer lijkt deze zomer onvermijdelijk, zeker met het oog op het WK waar Algerije zich mogelijk voor plaatst. Met nog één jaar op zijn contract is hij bovendien betaalbaar.

Meer dan alleen Kadri

Ook Dion De Neve en Thierry Ambrose zullen deze zomer belangstelling genieten. De Neve is Belg, jong, inzetbaar op meerdere posities en contractueel bijna einde verhaal. Ambrose is dan weer een spits met ervaring, kracht en snelheid – en transfervrij voor wie hem oppikt. Zoals bij elke degradatie liggen er koopjes op de loer, en clubs uit 1A lijken al in de rij te staan.