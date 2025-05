Club Brugge op weg om schitterend nieuws aan te kondigen, al wordt er ook nog nagedacht over de invulling

De bekerfinale heeft bij Club Brugge alleen maar bevestigd wat ze al wisten: Romeo Vermant moet volgend seizoen een grotere rol krijgen. Blauw-zwart heeft dan ook geen twijfel meer dat ze met hem tot een akkoord kunnen komen.

De contractverlenging van Vermant sleept al een tijdje aan, maar als het aan Club gelegen had, was die allang getekend. In Westkapelle licht er al een tijdje een voorstel gereed. Het was echter Vermant en zijn entourage die de boot afhielden.

Beloftes nagekomen

Vermant is een kind van Club met een vader die er furore maakte en hij doorliep er de volledige jeugdopleiding. Je vindt ze niet meer blauw-zwart dan Vermant. En toch twijfelde hij omdat hij op zijn 21ste wekelijks wil spelen. Zijn ambitie is immers even groot als zijn Club-liefde.

Het was afwachten dus of hij zoals beloofd een steeds grotere rol ging spelen. Het zijn immers beloftes die makkelijk gemaakt zijn, maar onder de druk van de Champions' Play-offs worden wel eens andere keuzes gemaakt. Nicky Hayen is echter een heel eerlijke coach. Hij gaat af op wat hij ziet, op training en op match.

Op training is er nooit een probleem, want Vermant traint zoals hij speelt: aan 100 procent. Dat maakt hem ook zo geliefd bij zijn ploegmaats en coaching staf. Je zal hem nooit kunnen betrappen op een 'day off'. En op match zag Hayen al snel de klik met één van zijn belangrijkste spelers: "Je kan er niet voorbij dat Romeo een verstandhouding heeft met Tzolis die er heel natuurlijk komt", aldus Hayen. "Dan moet je daar gebruik van maken."

Tzolis grote troef, extra spits moet efficiëntie bezitten

Vermant scoorde dit seizoen vijf van zijn elf goals op assist van Tzolis. De Griek vindt het schitterend dat hij telkens een lopende man met zich mee heeft. Vermant zijn twijfels over zijn toekomst bij Club Brugge zijn dan ook helemaal weg, gezien het vertrouwen dat hij de laatste weken krijgt.

Club Brugge hoopt heel binnenkort met het goede nieuws uit te pakken. En dan is er tijd om na te denken over de invulling van de rest van de spitsposities. Gustaf Nilsson zal wel blijven, maar Ferran Jutgla vertrekt zo goed als zeker.

Er moet dus een nieuwe spits bij. Vermant weet ook dat hij bij een topclub altijd grote concurrentie zal hebben. Maar Club zoekt nu een welbepaald profiel: een man met een neus voor goals, die ook als invaller het verschil kan maken. Een goaltjesdief die weinig nodig heeft om te scoren. Want de efficiëntie bracht hen dit seizoen toch een paar keer in de problemen...