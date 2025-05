Antwerp zet in op héél jonge spits: Marc Overmars luistert naar scouts die met mooie rapporten terugkwamen

Royal Antwerp FC zou zich wel eens kunnen versterken met een verrassende naam uit de Mexicaanse competitie. Volgens info uit Mexico staat de 19-jarige Tahiel Jiménez, een beloftevolle aanvaller van Santos Laguna, in de belangstelling van de Great Old. Een formeel bod is onderweg.

Jiménez, die indruk maakt met zijn snelheid, dribbels en neus voor doelpunten, wordt al een tijd gevolgd door scouts van Antwerp. Vooral zijn prestaties bij de Mexicaanse U20-selectie hebben indruk gemaakt. Antwerp ziet in hem een groeiprofiel dat op termijn zijn stempel kan drukken in België en mogelijk verder.

De jonge Mexicaan komt uit een echte voetbalfamilie: zijn vader is niemand minder dan Walter “Lorito” Jiménez, een icoon bij Santos Laguna in de jaren 2000. Tahiel lijkt in de voetsporen van zijn vader te treden, maar schrijft ook aan zijn eigen verhaal. In april 2024 debuteerde hij in de Liga MX en scoorde prompt zijn eerste doelpunt tegen Necaxa.

Zijn ontwikkeling verliep razendsnel. In minder dan twee jaar tijd klom hij op van de U20-ploeg naar het eerste elftal van Santos Laguna. Intussen verzamelde hij meerdere speelminuten in de hoogste klasse, zowel als invaller als in de basis. Het is die progressie die Antwerp doet dromen van een nieuw groeiparel.

Antwerp is volop bezig aan een vernieuwingsoperatie van zijn spelerskern. Met Jiménez zou het niet meteen een basisspeler binnenhalen, maar wel een investering in de toekomst. De bedoeling is om hem stap voor stap te laten wennen aan het Europese voetbal, met speelminuten in de A-kern of eventueel via een uitleenbeurt.

Tot nu toe is er nog geen officiële bevestiging van een bod, maar bronnen dicht bij Santos Laguna sluiten niet uit dat de gesprekken in de komende dagen op gang komen. Antwerp zou mikken op een transfer in de zomer, zodat Jiménez al kan aansluiten bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.