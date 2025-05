De hegemonie van Mignolet doorbroken: wie van deze twee is de beste van het land momenteel?

Colin Coosemans (Anderlecht) en Anthony Moris (Union) worden gezien als de beste doelmannen van het seizoen. Zaterdag staan ze tegenover elkaar, beiden gedreven door één doel: hun doel schoonhouden.

Filip De Wilde prijst Coosemans’ ontwikkeling. Oorspronkelijk derde doelman, groeide hij uit tot rots in de branding. “Hij krijgt enorm veel te verwerken, wat niet echt een compliment is voor Anderlecht", aldus De Wilde bij La Dernière Heure. Maar Coosemans houdt stand.

Ook Moris toont zich op topniveau. De Wilde wijst erop dat Union als ploeg defensief sterker staat. Daardoor krijgt Moris minder kansen te verwerken, maar gaat hij iedere keer weer foutloos te werk.

Cijfers onderstrepen de prestatie: Coosemans stopte 80% van de 159 doelgerichte schoten, Moris 77% van de 113 over het hele seizoen. In de play-offs steeg Moris’ reddingspercentage zelfs naar 81% met amper twee tegendoelpunten uit 16 schoten.

Ex-doelman Frank Boeckx prijst vooral Moris’ play-offs. “Hij hoeft niet drie wereldreddingen per wedstrijd te maken, maar zijn concentratie tot de allerlaatste seconde is indrukwekkend.” Zijn redding op Tzolis in Brugge was daar een schoolvoorbeeld van.

Over wie de betere is, lopen de meningen uiteen. Boeckx geeft Coosemans een klein voordeel omdat hij altijd koel blijft, terwijl Moris soms net iets te veel probeert. De Wilde kan geen nummer 1 aanduiden en plaatst samen met Simon Mignolet zelfs drie keepers in zijn top van het seizoen.