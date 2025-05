Druk voor match tegen Antwerp is enorm gestegen in de Planet Group Arena: Milicevic probeerde nog één ding deze week

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AA Gent kende tot dusver een teleurstellende Champions' Play-off: één overwinning in zes duels en al vier nederlagen op rij. Zondag wacht de stadsderby tegen Antwerp, een kans om zich nog in de strijd om Europees voetbal te mengen.

Bij een zege klimmen de Buffalo’s over ‘The Great Old’ naar de vijfde plaats, goed voor een barrage om zich te plaatsen voor Europa. Maar bij verlies is de marge naar het nog uitzichtloze geworden.

Coach Danijel Milicevic hamert op durf: “Eén sleutelwoord blijft terugkomen: dúrf. We trainen veel op combinatievoetbal, maar spelers moeten de moed tonen om risico’s te nemen, ook onder mandekking.”

Gent slikt dit seizoen bijzonder gemakkelijk goals (22 in 7 duels), wat de moraal knakt. “Mentaal herstellen op korte termijn is niet eenvoudig", erkent Milicevic. “Teamspirit groeit niet van vandaag op morgen.”

Hij werkte deze week vooral aan weerbaarheid: “Hoe houd je een voorsprong vast? Hoe kom je terug na een achterstand? We hebben de spelers mentaal geprikkeld en hopelijk is de boodschap aangekomen.”

Met de druk hoog in de Ghelamco Arena hoopt Gent tegen Antwerp eindelijk de ommekeer te forceren. Winnen is meer dan drie punten: het is een laatste strohalm richting Europees voetbal.