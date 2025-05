"Geef me eens het nummer van de burgemeester": Vanhaezebrouck als orkestmeester bij KAA Gent

Het afscheid van Sven Kums bij KAA Gent is een feit. Na dit seizoen stopt hij als profvoetballer. Tijd om herinneringen op te halen dus.

Het feit dat Sven Kums stopt met voetballen is ook voor Hein Vanhaezebrouck een moment om straffe herinneringen uit het verleden op te halen. Zo denkt hij terug aan het beste seizoen dat hij bij KAA Gent had, toen ze de titel pakten.

Een ding zal hem altijd bijblijven: de bootjes in het Gentse stadscentrum om de titel te vieren. Hein Vanhaezebrouck zette door voor dat idee, terwijl het eerst eigenlijk niet mocht doorgaan, omdat het stadsbestuur dat helemaal niet zag zitten.

“Ik tegen de voorzitter: ‘Je denkt toch niet dat ik nog eens voor dezelfde 20.000 supporters ga vieren? En wat dan met die andere fans? Dat zal niet waar zijn”, vertelt Vanhaezebrouck erover aan Het Nieuwsblad.

En hij zette door met zijn idee. “Geef me eens het nummer van de burgemeester.’ Ik heb hem gezegd: ‘Het is de bootjes of niets.’ Ik had toen al een akkoord met de politiecommissaris en de brandweercommandant”, lacht de ex-trainer van de Buffalo’s.

Voor Kums is dat iets wat nooit nog geëvenaard zal worden. “125.000 fans in de straten. Eind deze maand organiseren we een reünie met de groep van toen. Ik denk dat de club volgend seizoen iets wil doen, wanneer AA Gent 125 jaar bestaat, maar ik wilde nu iets, omdat het nu tien jaar geleden is.”