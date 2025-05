Hayen heeft een duidelijke boodschap voor Anderlecht: "Als iedereen zijn plicht doet..."

Club Brugge blijft voluit strijden voor de landstitel, maar heeft de titel niet meer in eigen handen. Union leidt met één punt en kan zaterdag al uitlopen wanneer het naar Anderlecht trekt. "Scenario's uitrekenen heeft weinig zin", haalt Nicky Hayen de schouders op.

“Er is nog zóveel mogelijk: zelfs Genk kan nog kampioen worden.” Hayen laat zich dus niet gek maken door alle rekenkunde. “Twee jaar geleden streden nog drie ploegen op de laatste dag om de titel. Nu al beginnen tellen is compleet nutteloos", legt hij uit. “We moeten boven alles zorgen dat wij zelf al onze resterende duels winnen.”

Toch loert Hayen op een gunstig resultaat voor Club Brugge uit Brussel. Hij hoopt dat Anderlecht zijn “sportieve plicht” doet en Union thuis een nederlaag bezorgt. “Denk je dat Anderlecht Union liever kampioen ziet worden in Brussel misschien?”, aldus Hayen met een knipoog.

Hij wijst op het precedent van 2023, toen Brugge op Union won en zo Antwerp de titel bezorgde. “Spelers worden betaald om te winnen. Als iedereen zijn taak vervult, zien we daarna wel wie er boven eindigt.”

Ondanks de onzekerheid houdt Hayen de focus op de eigen ploeg. “Het enige dat telt, is dat wij zorgen voor drie overwinningen. Pas dan kan je spreken over kansen.”

Met nog drie speeldagen te gaan, is de titelstrijd spannender dan ooit. Hayen gelooft in zijn team én in de weerbaarheid van de traditionele rivaal: “Als Als iedereen zijn plicht doet, zullen we daarna wel zien wie kampioen wordt."