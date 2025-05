Toch weer miserie! Anderlecht heeft weeral slecht nieuws te melden over Jan Vertonghen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen is er zaterdag niet bij in het Lotto Park tegen Union. In de bekerfinale kwam hij kort in het veld, maar die invalbeurt leidde tot klachten die hem nu opnieuw aan de kant houden.

De 38-jarige verdediger sukkelt dit seizoen al maandenlang met opeenvolgende kwetsuren. Na 137 dagen uit de roulatie voor achillespeesproblemen tussen augustus en december, blesseerde hij in januari zijn enkels en miste hij bijna zes weken. Na zijn terugkeer eind februari liep Vertonghen in maart “overstrekking” op, een klacht die hem tot eind april 34 dagen buiten strijd hield. Net toen hij weer op de weg terug leek, kreeg hij alweer een reactie. De medische staf besloot hem in de bekerfinale toch kort in te brengen, maar die extra belasting blijkt nu te veel. Anderlecht zal zonder hun ervaren captain moeten. Hij kan zich vanaf maandag richten op rust en revalidatie, met het oog op de laatste competitie-thuiswedstrijd van de Champions’ Play-offs tegen Club Brugge. Voor Vertonghen betekent het opnieuw een frustrerend moment: hij wil in schoonheid afscheid nemen, maar zijn lichaam is duidelijk op. Hopelijk zien we hem nog een laatste keer op het veld.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (10/05).