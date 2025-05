"Café Chelsea?": Het scheidsrechterlijk dubbeltje valt alweer aan de verkeerde kant voor KRC Genk, supporters wijzen de schuldige aan

Thorsten Fink kwam voor de Champions' Play-offs met een opvallend statement richting de arbitrage, waar hij meer respect voor vroeg. De voorbije weken was er steeds meer te doen over de arbitrage bij de Genkse supporters en ook tegen Club Brugge viel het stuivertje aan de verkeerde kant.

Iets voor de rust in de eerste helft kwam Mike Penders met een te korte pass op Matte Smets. De centrale verdediger greep instinctief in en ging daardoor in de fout. Meteen een rode kaart voor hem.

"Het is een fluitconcert aan het adres van Lawrence Vissers, maar dat is niet terecht. Hij heeft zijn werk gedaan. Niets meer en niets minder, de fout ligt bij doelman Penders die te kort inspeelt", was Peter Vandenbempt meteen duidelijk bij Sporza tijdens Genk - Club Brugge.

Alweer een beslissing tegen Genk

Maar het valt wel op hoezeer KRC Genk in deze acht wedstrijden in de play-offs al scheidsrechterlijke beslissingen tegen heeft gekregen.

Op speeldag 7 tegen Union kregen ze een strafschop tegen én kreeg Bangoura een rode kaart, op speeldag 6 én op speeldag 5 tegen Antwerp kregen ze een strafschop tegen en dat was ook tegen Union op speeldag 4 het geval en tegen Club Brugge op speeldag 3.

Penders de gebeten hond

En dan was er ook nog een niet gefloten strafschop na vermeend handspel bij Antwerp. Het wordt wat veel op die manier, al was er deze keer op de sociale media geen twijfel over de zaak: Penders is de schuldige.