KRC Genk-spits Tolu trekt opvallende conclusie na mislopen titel

KRC Genk kende een onbegrijpelijke terugval deze Champions' Play-offs. De club wou voor zijn vijfde landstitel gaan, maar pakte dan 1 op 15.

Aan de titel moet KRC Genk niet meer denken. De Limburgers begonnen comfortabel als leider aan de play-offs, maar nadien liep alles mis.

Na een 1 op 15 is Genk volledig weggezakt. De club staat momenteel op de derde plaats, en die lijkt ook het meest realistisch om te behalen op het einde van de rit.

Spits Tolu Arokodare vertelt dat niemand het verwacht had. "Ik denk niet dat iemand dit had zien aankomen. Het is jammer voor ons, omdat we zo’n geweldig seizoen kenden", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"En dan verlies je in de play-offs telkens met één goal verschil. Penalty’s tegen, een rode kaart, … Het was tough to take. Het is wat het is. Wij kunnen hier nu toch samen vaststellen dat het niet heeft meegezeten? Elke speler van Genk heeft een fantastisch seizoen gespeeld. De coach was top, de fans zijn geweldig. De manier waarop je uit de beker ging was al zuur", gaat Tolu verder.

Hij vindt overigens niet dat Union of Club dit seizoen beter is. "Oké, Brugge beleeft ook een topseizoen, met een mooie Champions League-campagne. We hebben vaker van hen verloren dan gewonnen, maar ik vind niet dat er in België een beter team dan Genk is."

"We hebben de beste keeper, de beste defensie, met Jarne Steuckers, de beste aangever en - ik wil niet opscheppen - ik ben de cotopschutter van de competitie. Dat zegt genoeg", besluit de Nigeriaan.