Gumienny begrijpt inconsequentie refs niet na rode kaart Matte Smets: "En Burgess slechts geel?"

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny noemt de rode kaart voor Genk-verdediger Matte Smets in de topper tegen Club Brugge "een twijfelgeval". Hij begrijpt dat zo'n kaart gegeven kan worden, maar vindt het streng omdat niet eenduidig is of Smets een open doelkans wegnam.

Gumienny wijst op de inconsistentie in de strafmaat. "Als je die fout dan vergelijkt met de doodschop van Burgess, die slechts bestraft werd met geel, dan krijg je het helemaal niet meer uitgelegd." "Die fout verdiende dubbel rood. Ik kan niet begrijpen waarom Wim Smet daar niet strenger heeft opgetreden", aldus de oud-scheids in HBvL. Hij heeft dus toch wat kritiek voor arbiter Wim Smet. "Ik ken Wim als een vriendelijke, aimabele kerel en een degelijke scheidsrechter, maar voor dit soort topmatchen op het scherpst van de snee is hij niet hard genoeg." "Dat weten de spelers ook. Zeker iemand als Burgess. Bij een andere scheidsrechter was het altijd prijs geweest. Ik snap dan ook niet waarom het Referee Department geen andere scheidsrechter had aangeduid voor een zwaarbeladen wedstrijd als Anderlecht tegen Union.” De ex-scheids zag echter dat Genk ook wel ontsnapte aan erger. “Na de rust liep verdediger Kongolo aanvaller Vermant onderuit. Ook daar verwacht ik altijd een penalty.” Uiteindelijk trok Club Brugge de partij over de streep met 0-2, nadat Genk de rest van de eerste helft met tien man moest verder. Volgens Gumienny bewijzen zulke arbitrale beslissingen dat consistentie in de Belgische topmatchen nog ver zoek is.