Philippe Albert noemt namen na nieuwe teleurstelling van Anderlecht: "Bijna rampzalig"

Philippe Albert reageert op de situatie van Anderlecht in de Champions' Play-offs. Volgens hem staat de club deze zomer voor heel wat werk en hij denkt dat Besnik Hasi waarschijnlijk niet meer de trainer zal zijn volgend seizoen.

Anderlecht zit momenteel in de problemen, om het zacht uit te drukken. Na de nederlaag in het Lotto Park tegen Union Saint-Gilloise (0-1), hebben de Brusselaars hun supporters nog maar eens teleurgesteld.

Volgens Philippe Albert ontbrak het de spelers van Anderlecht aan motivatie: "Na de verloren bekerfinale, verwachtte ik een opstandig Anderlecht tegen Union te zien, maar ik zag timide spelers, bijna zonder motivatie."

De voormalige Rode Duivel noemt namen bij Sudinfo: "Het niveau van bepaalde spelers zoals Verschaeren of N'Diaye was bijna rampzalig, terwijl Thorgan Hazard veel balverlies leed. Het interview van Wouter Vandenhaute voor de wedstrijd was dat van een communicatie-expert. Hij probeert de brand te blussen en zijn eigen supporters te kalmeren. Hij vervult zijn rol. Maar het zal niet lukken."

"Ik ben vrij sceptisch over de toekomst van de club, ik denk dat de supporters nog even zullen moeten wachten voordat RSC Anderlecht opnieuw een trofee wint. Bovendien ziet de klus voor deze zomer er enorm uit met de wil om volgend seizoen te focussen op de jeugd. Met welke coach? Dat weet ik niet."

Voor Besnik Hasi lijkt er volgens Albert geen toekomst te zijn: "Naar mijn mening zal het niet Besnik Hasi zijn. Hij kwam voor een kortetermijnmissie, met de Belgische Beker. En het is duidelijk dat dit mislukt is..."