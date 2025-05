Brandon Mechele zegt heel duidelijk wat hij vindt van het verbod op Club-fans tegen Anderlecht

Er zijn dit weekend geen bezoekende fans toegelaten tijdens de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge. Club-verdediger Brandon Mechele begrijpt deze beslissing niet.

Club Brugge won afgelopen weekend met 0-2 van Racing Genk. Door de overwinning houdt blauw-zwart zijn titelkansen nog in leven. Club moet zelf resultaten boeken, en hopen dat Union de komende twee matchen ergens punten laat liggen.

De fans spelen ook een groot aandeel in het succes van de club. Verdediger Brandon Mechele benadrukte dit nog maar eens.

"Het is altijd leuk als onze supporters er zijn, tegen Genk ook weer. Gedurende heel de wedstrijd steunen ze ons. Als het dan een keer wat moeilijker verloopt, staan ze nog meer achter ons. Zo krijgen we die extra push", zei hij.

Alleen zit Club met een probleem: tegen Anderlecht zijn er geen bezoekende fans toegelaten. Dit naar aanleiding van incidenten voor en na de bekerfinale. Mechele begrijpt de beslissing niet.

"Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is in Brussel of Molenbeek. Als er een paar het verbrodden voor alle anderen is dat erg jammer. Voetbal wordt met fans gespeeld. Ik hoop dat de beslissing nog teruggedraaid wordt", besluit hij.