'Club Brugge maakt ferme bocht in transferdossier van herboren speler'

Club Brugge heeft nog twee wedstrijden om Union SG voorbij te steken in de stand op weg naar een nieuwe landstitel. Afgelopen weekend tegen Genk was Hugo Vetlesen de (onverwachte) held. En dus is de vraag: wat mogen we van hem nog verwachten?

Hugo Vetlesen kwam in juli 2023 over van Bodo/Glimt voor bijna acht miljoen euro. Een zwaar prijskaartje voor de 25-jarige Noorse centrale middenvelder. En dat weegt ook op een speler, zoveel is duidelijk. Aan de oppervlakte gekomen Vorig seizoen speelde hij over alle competities heen liefst 56 wedstrijden en daarin was hij goed voor zeven goals en evenveel assists. Dit seizoen draaide het allemaal wat minder. Hij kwam ook al tot 39 wedstrijden, maar wel maar 1634 speelminuten en vaak moest hij het als invaller zien te gaan doen. Ook qua statistieken was het lange tijd heel erg matig te noemen. Nog twee jaar contract In de Champions' Play-offs viel hij zelfs een paar keer niet eens in, maar nu lijkt hij opnieuw een stap te hebben gezet. Tegen Gent én tegen Genk mocht hij in de basis starten én was hij meteen van waarde. Met een doelpunt en twee assists in 180 minuten lijkt hij plots opnieuw zijn draai te hebben gevonden. De Noor ligt nog twee seizoenen onder contract en plots lijkt een verlengd verblijf niet langer uitgesloten. Een wintertransfer werd al geweigerd, mogelijk moet hij ook volgend jaar van dienst zijn weet Het Nieuwsblad.