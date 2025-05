Rudi Garcia verrast met JPL-naam in voorselectie Rode Duivels

Rudi Garcia gaat volgende week dinsdag zijn nieuwe selectie bekendmaken voor de Rode Duivels voor de duels tegen Noord-Macedonië en Wales. Mogelijk mogen we daar een paar verrassingen verwachten.

Rudi Garcia liet zelf ook al een beetje in zijn kaarten kijken en gaf toe dat hij een speler die ook voor een ander land kan spelen voor het eerst in zijn voorselectie heeft opgenomen.

Ondertussen is de timing van de bekendmaking van de selectie en de verdere procedure voor de matchen tegen Noord-Macedonië en Wales ook helemaal duidelijk geworden.

Twee spelers Union in preselectie

De Franse bondscoach van de Rode Duivels is duidelijk ook niet blind voor de goede resultaten en prestaties die Union SG heeft weten neer te zetten. Volgens Sacha Tavolieri zijn er twee spelers geselecteerd in de ruime voorselectie.

🟡🔵 Infos #USG :

🇧🇪 Kamiel van de Perre & Charles Vanhoutte font partie de la présélection des 5️⃣4️⃣ noms choisis par Rudi Garcia pour le prochain rassemblement de juin et les matches de nos #DiablesRouges contre le Pays de Galles & la Macédoine du Nord. #JPL pic.twitter.com/zchFSgsnwg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 13, 2025

Die voorselectie bestaat uit niet minder dan 54 namen. Daarbij zien we dus onder meer ook een aantal spelers die het goed doen in de Jupiler Pro League.

Kamiel van de Perre en Charles Vanhoutte zijn een paar van de genoemde namen in de voorselectie. Vanhoutte was er al een paar keer dichtbij, voor van de Perre is het een nieuwe stap in zijn carrière die de laatste maanden als een speer gaat.