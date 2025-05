Seizoen voorbij? Genk gaat in beroep tegen beslissing rond Matte Smets

Matte Smets pakte afgelopen zondag een rode kaart tegen Club Brugge. Het Bondsparket eist één speeldag schorsing. Maar na zijn vorige rode kaart tegen OHL had Smets nog een voorwaardelijke schorsing staan van één speeldag. Hierdoor zou de verdediger niet meer in actie komen dit seizoen.

Het licht ging even uit bij Smets. Na een te korte tik van doelman Penders maaide hij Romeo Vermant onderuit. Scheidsrechter Visser twijfelde niet en stuurde Smets naar de kleedkamer. Racing Genk moest nog meer dan een helft met tien verder. Een scharniermoment in de partij die Genk uiteindelijk met 0-2 verloor.

De leider na de reguliere competitie is bezig aan een reeks van 1 op 18. Nochtans begonnen de playoffs goed met zeges tegen Gent en Anderlecht. Maar sindsdien sputtert de Limburgse motor en kon het niet meer winnen.

Smets kent een aardig debuutseizoen, maar pakte zondag wel voor de tweede keer dit seizoen een rode kaart. Zijn voorwaardelijke schorsing na zijn uitsluiting tegen OHL midden januari zal worden omgezet in een effectieve schorsingsdag.

Daarbovenop komt het Bondsparket met een schikkingsvoorstel van één speeldag. Hierdoor zou Smets niet alleen de wedstrijd van zondag tegen Gent missen, maar ook de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Daar staat mogelijks hun derde plaats nog op het spel.

Genk heeft al aangegeven dat het in beroep gaat tegen het voorstel. Nog even afwachten dus of Smets nog in actie komt dit seizoen. Hij riskeert ook een boete van 1000 euro.