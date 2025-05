'Wat gaat RSC Anderlecht met Dolberg doen? Moeilijke mercato dreigt, interesse uit Engeland en Duitsland'

Raakt RSC Anderlecht deze zomer ook nog eens Kasper Dolberg kwijt? Het zou zomaar kunnen, ook al wordt het geen makkelijke zomermercato. Ook niet om de spits kwijt te raken aan de juiste prijs.

Kasper Dolberg is van groot belang voor RSC Anderlecht. De speler van paars-wit moet dan ook niet per se weg bij Anderlecht, tenzij er een goed bod voor hem binnen zou gaan komen.

Dolberg vertrekkende bij Anderlecht?

Zijn marktwaarde is één ding, de wensen van Anderlecht iets anders. Zij zouden minstens twaalf en mogelijk zelfs minstens vijftien miljoen euro willen vangen voor de speler. En dan is de vraag wie dat voor hem wil komen leggen.

De Deense spits heeft nog een contract tot juni 2027, dus er moet deze zomer niet per se worden gehandeld. Temeer Dolberg zelf ook aangaf zich zeker op zijn gemak te voelen bij Anderlecht.

Vijftien miljoen euro te veel?

Hij kende in het verleden al een paar tegenslagen in zijn carrière en voelt zich nu opnieuw goed. Dat kan een argument zijn om te blijven op Neerpede. Maar er is natuurlijk wel de nodige interesse.

Volgens La Dernière Heure is er interesse uit Duitsland en Engeland, maar is er tot op heden niets concreet te melden. Het zou wel eens een moeilijke mercato kunnen worden.