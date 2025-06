Belangrijke speler van Union geeft de supporters alvast goed nieuws: "Ik blijf, niets zal me afleiden"

Velen vrezen dat Union Saint-Gilloise opnieuw veel spelers zal zien vertrekken na het behalen van de landstitel. Een Unionist heeft intussen al bevestigd dat hij bij de club blijft.

Is er één speler bij USG waarvan we 100% zeker kunnen zijn dat hij de club niet zal verlaten? Het is bekend dat Union zijn werkwijze niet zal veranderen en de salarissen van de spelers niet zal verhogen alleen omdat de titel - synoniem voor miljoenen uit de Champions League - is gewonnen.

Ivanovic, Sadiki, David, Machida, MacAllister: ze zouden allemaal potentieel onweerstaanbare aanbiedingen kunnen ontvangen. Sommigen, zoals Machida,zien hun contract over een jaar aflopen en moeten dus deze zomer worden verkocht om niet veel geld te verliezen.

Maar één speler heeft al bevestigd dat hij bij Union zal blijven: Mohammed Fuseini. De 23-jarige aanvaller werd beloond voor zijn goede seizoen in België met een oproep voor Ghana en scoorde deze week zijn eerste doelpunt tegen Trinidad en Tobago.

In een interview met Sportsboom bevestigde hij dat hij niet zal vertrekken. "Ik blijf, niets kan me afleiden. Het doel is om mijn club te helpen presteren in Europa en op nationaal niveau", zegt Fuseini. "Ik ben trots dat ik Union heb geholpen zich te kwalificeren voor de Champions League, we hebben honger."

Mohammed Fuseini heeft zelfs ambities. "Het behouden van onze titel zou geweldig zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we zijn klaar om de uitdaging aan te gaan", verzekert de Ghanees, die vorige zomer overkwam van Sturm Graz.