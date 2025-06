Opvallende transfer: Club Brugge gaat nieuwe assistent voor Nicky Hayen halen bij Challenger Pro League-club

Na het vertrek van Michiel Jonckheere naar KV Kortrijk moest Club Brugge op zoek gaan naar een nieuwe assistent. Die hebben ze nu gevonden... bij KV Kortrijk.

Michiel Jonckheere was assistent bij Club Brugge, maar besloot onlangs om voor een nieuw avontuur te kiezen. Hij ging aan de slag als hoofdcoach bij KV Kortrijk in de Challenger Pro League.

Jonckheere was een belangrijke schakel bij Club, waar hij sinds januari 2024 actief was. Eerst als trainer van de U18 en later als assistent. Blauw-zwart moest dus op zoek gaan naar een vervanger.

Die hebben ze nu gevonden... bij KV Kortrijk. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt namelijk dat Joseph Akpala de nieuwe assistent wordt van Nicky Hayen volgend seizoen.

Een officiële aankondiging volgde er voorlopig nog wel niet. Akpala werkt al sinds 2022 bij de Kerels als assistent-trainer. In die tijd kwam hij heel wat hoofdtrainers tegen.

Tussen 2008 en 2012 was Akpala als speler actief bij club. De spits speelde in België verder nog bij KV Oostende en Charleroi.