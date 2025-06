"De grootste club van België": het nieuwe pareltje van Brugge spreekt

Nicolò Tresoldi is aangekomen bij Club Brugge met ambitie en enthousiasme. Gerekruteerd voor 6 miljoen euro, heeft de jonge Italiaanse aanvaller met trots gesproken over zijn komst naar "de grootste club van België."

Nicolò Tresoldi heeft zijn koffers gepakt en is vol enthousiasme naar België gekomen. De 20-jarige aanvaller is gearriveerd bij Club Brugge, gekocht voor zes miljoen euro van Hannover in de Bundesliga 2. En vanaf zijn eerste woorden heeft hij zijn enthousiasme niet verborgen.

Stevige woorden

"Als Club Brugge je belt, grijp je de kans", zei hij in een video op de clubkanalen. Met deze transfer sluit Tresoldi aan bij een ambitieus team, regelmatig actief op het Europese toneel en vooral bereid om hem een kans te geven.

Hij verbergt zijn bewondering niet voor de nieuwe uitdaging. "Club Brugge is een ongelooflijk team dat altijd in Europa en in de Champions League speelt. Het is de grootste club van België." Dat zal zeker een jong talent aanspreken dat op zoek is naar vooruitgang.

𝟏𝟎𝟎% klaar voor deze nieuwe reis! 😍🩺 pic.twitter.com/TBwYIS7Qyw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 8 juni 2025

De Duitse spits weet dat hij in een competitie komt die meer zichtbaarheid biedt. Maar zijn ambitie is duidelijk: snel doorbreken, zichzelf bewijzen en laten zien dat de investering gerechtvaardigd is. De club gelooft sterk in zijn groeipotentieel.

Met de komst van Tresoldi bevestigt Brugge zijn intentie om te investeren in jonge, offensieve en veelbelovende profielen. De speler lijkt al klaar te zijn om een nieuw hoofdstuk in zijn carrière te schrijven. Zijn statistieken doen alvast het beste beloven.