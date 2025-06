Anderlecht-speler deelt héél warme en openhartige post na turbulent seizoen

Colin Coosemans heeft via Instagram zijn dankbaarheid uitgesproken na een bijzonder seizoen - met hoogtes en laagtes - bij Anderlecht. De doelman, jarenlang tweede keus, kreeg dit jaar eindelijk zijn kans en greep die met beide handen.

Dat hij door de supporters werd uitgeroepen tot 'Speler van het Seizoen' raakte hem zichtbaar diep. In zijn post spreekt Coosemans over “een jaar om nooit te vergeten.” Hij benadrukt hoe trots en dankbaar hij is om deel uit te maken van Anderlecht, en hoe hij zich met hart en ziel heeft gegeven voor de club. Wat begon als een seizoen vol onzekerheid, draaide uit op een persoonlijk hoogtepunt.

Na jaren wachten op zijn kans, liet Coosemans week na week zien waarom hij thuishoort in het doel van paars-wit. Met een reeks sterke prestaties groeide hij uit tot een steunpilaar in het elftal. Zijn betrouwbaarheid en rust straalden af op de hele verdediging.

Toch blijft hij opvallend bescheiden. In zijn boodschap bedankt hij vooral zijn ploegmaats, de staf en de supporters. Hij benadrukt dat individuele prijzen pas betekenis krijgen binnen een sterk collectief. Alles draait voor hem nog steeds om het team, niet om persoonlijke glorie.

De doelman kijkt in zijn bericht ook al vooruit. De erkenning is mooi, maar zijn ambitie blijft groot. Hij spreekt van “een begin” en van het verlangen om verder te groeien, samen met de club. Coosemans wil bewijzen dat dit seizoen geen uitzondering was, maar het begin van meer.

Voor Anderlecht is de opmars van Coosemans een onverwacht maar waardevol verhaal. Na jaren in de schaduw is hij nu uitgegroeid tot een gezicht van het elftal, gedragen door het vertrouwen van zijn omgeving en de liefde van de fans.