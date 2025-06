Anderlecht is al voorbereid op het leven na Hasi: de assistenten van de T1 zijn ambitieus

Besnik Hasi zal volgend seizoen starten als T1 bij Anderlecht. Een weloverwogen keuze van het bestuur, dat voor meer stabiliteit wil gaan.

Besnik Hasi had er van gedroomd. Ondanks een zeer moeilijk seizoenseinde, werd de Kosovaar bevestigd als hoofdtrainer van RSC Anderlecht. Om verschillende redenen: hij is niet duur, hij houdt van Anderlecht uit het diepst van zijn hart, en zijn discipline is spreekwoordelijk.

Maar Hasi weet ook dat hij niet de keuze zou zijn geweest van de supporters. Zijn verleden bij paars-wit beschermt hem niet tegen kritiek: Hasi is geen legende van de club. De supporters van RSCA zullen weinig geduld hebben met hem, vooral na 10 matige wedstrijden in de Play-offs.

En aan de kant van de club lijkt het er toch op dat ze de toekomstige kritiek van het publiek hebben voorzien. Als het seizoen slecht verloopt, zullen de supporters zich snel tegen Besnik Hasi keren. Maar niet tegen Lucas Biglia, aangesteld als assistent-trainer.

Biglia zal de gemoederen in het Lotto Park bedaren. Maar vooral: hij en Edward Still... zijn klaar om elke kans te grijpen. We weten het: Hasi is de T1... maar zijn staf bestaat uit ambitieuze assistenten. Edward Still heeft Sporting Charleroi en AS Eupen al geleid. Assistent zijn is niet zijn doel.

Lucas Biglia heeft het UEFA A-diploma. Hij heeft al een T1-aanbod afgewezen bij Istanbul Basaksehir; hij trainde de jeugd van AC Milan voordat hij naar Anderlecht kwam. Als Hasi wordt ontslagen, is er geen twijfel over mogelijk: de Argentijn zal zijn CV op het bureau van de leiding leggen om de interim te verzekeren... of meer.

Zelfs Jérémy Taravel, toen hij assistent werd van Leko bij Standard, verklaarde dat zijn doel was om T1 te worden. Met andere woorden: achter Besnik Hasi dringen drie ambitieuze assistenten aan. Anderlecht weet het: als Hasi moet worden ontslagen, zal de interim al op het Lotto Park rondlopen.