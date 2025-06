Leuke verrassing in Brussel: zoon van voormalige Anderlecht-speler wordt nu zelf prof bij paars-wit

Leuk nieuws bij Anderlecht. De zoon van een speler die actief was bij de club van 2007 tot 2010, heeft zijn eerste profcontract getekend.

Zien hoe de kinderen van onze jeugdidolen doorbreken op het hoogste niveau - de zonen Conceiçao, Maldini, Thuram, Van Bommel, Weah... - is behoorlijk gebruikelijk geworden. Maar het is nog steeds verrassend om de zoon van een speler van 35 jaar die zijn professionele debuut maakte in 2007, prof te zien worden.

RSC Anderlecht heeft aangekondigd dat de nog jonge Aaron Saré, die pas sinds maart van dit jaar 15 jaar oud is, zijn eerste profcontract bij de club heeft getekend. Aaron, die van jongs af aan is opgeleid in Neerpede, is geboren in Brussel toen zijn vader bij Anderlecht speelde.

Zijn vader is Bakary Bouba Saré, nu 35 jaar oud. Hij beëindigde zijn carrière in 2018 vroegtijdig. Opgeleid bij Anderlecht, droeg de Ivoriaan het paars-witte shirt 45 keer van 2007 tot 2010.

Saré was een verdedigende middenvelder, maar speelde ook als rechtsback gedurende zijn carrière. Het is op deze positie van rechtsback dat zijn zoon Aaron speelt, die heeft getekend tot 2028. "Anderlecht betekent alles voor mij. Het is de drang om te winnen, balbezit, de houding, de grinta. Het zou een eer zijn om met het embleem van Anderlecht in het Lotto Park te spelen met het publiek dat mijn naam roept."

Om dat te bereiken, moet Aaron Saré eerst een plek veroveren bij de RSCA Futures, aangezien hij nog niet is verschenen in de U17 of U18, wat logisch is. Hij is echter wel Belgisch U15-international, een categorie die onlangs is afgeschaft door de Koninklijke Belgische Voetbalbond.