Strijd om Anderlecht-aanvaller barst los: Ook Spaanse clubs tonen interesse

Na een woelig seizoen zal de spelerskern van Anderlecht fors wijzigen richting volgend seizoen. Wie blijft en wie vertrekt? Mario Stroeykens en Yari Verschaeren worden verwacht volgend seizoen niet meer in het Lotto Park te spelen. En ook Nilson Angulo kan op steeds meer interesse rekenen.

Nadat hij in de afgelopen Champions Playoffs zich in de basisploeg van Besnik Hasi knokte, is het afwachten wat er met Nilson Angulo zal gaan gebeuren. De Ecuadoraan wisselt goede met minder goede wedstrijden af en is voorlopig nog een onafgewerkt product.

Toch kan hij op de nodige buitenlandse interesse rekenen. Zo viel eerder al te lezen dat Schots kampioen Celtic hem graag wil inlijven. Angulo zelf staat niet meteen te springen om te vertrekken uit het Lotto Park. Toch blijft de interesse in de flankspeler toenemen.

Want nu zouden er ook gegadigden uit Spanje zijn. Althans, dat schrijft Maria Jose Flores, een Ecuadoraanse journalist. Zij schrijft dat verschillende teams de situatie rond Angulo op de voet volgen.

Bij die teams horen onder meer Osasuna en Mallorca. Of zij Angulo ook effectief kunnen verleiden en hem weglokken uit Anderlecht, is nog maar de vraag. De Ecuadoraan heeft nog een contract voor twee seizoenen, eventuele kopers zullen dus nog een aardige som geld op tafel moeten leggen.

Als Angulo bij Anderlecht blijft, zal er volgend seizoen wel wat meer concurrentie op de flanken rondlopen. Althans, dat is de bedoeling van de sportieve cel. Zo worden de Brusselaars onder meer gelinkt aan ex-Rode Duivel Adnan Januzaj.