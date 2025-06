Charleroi-coach Rik De Mil onthult dat er speciale afspraken zijn gemaakt nadat hij Antwerp weigerde

Rik De Mil verlengde zijn contract bij Charleroi, ondanks interesse van Antwerp. De jonge coach bleef zijn club trouw en gaf openheid van zaken.

Rik De Mil heeft onlangs besloten om bij te tekenen bij Charleroi. Dit terwijl hij ook naar Antwerp had kunnen trekken, dat hem er erg graag bij wou. Maar de trainer bleef zijn club trouw.

De Mil toonde zich altijd al als een gentleman. De coach is heel open geweest in zijn communicatie. Antwerp zou hem, volgens Bayat, gevraagd hebben om tegen Charleroi te zwijgen over de interesse. Dit deed hij niet.

Hij gaf op het persmoment na het grote nieuws ook aan dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt voor in de toekomst. "Zodat als er in de toekomst nog eens zo’n trein zou passeren, ik daar wél op kan springen, en door de grote poort kan vertrekken. Maar dat als ik nóg een jaar langer wil blijven, we er nog een extra jaar bijdoen", zei De Mil volgens Gazet van Antwerpen.

"Ik had de boel op stelten kunnen zetten voor meer geld, maar daar zou ik mij echt niet goed bij voelen", gaat hij verder. "Ik wil dat mensen mij kunnen aankijken en denken: die kerel is van zijn woord. Ik ben nog een jónge trainer, hè."

Hij vindt ook niet dat Charleroi het smerig gespeeld heeft. "Nee. Dat de club een onnoemelijk bedrag vraagt, en dat je een baas hebt die toch wat geld voor jou kan krijgen zegt dat dat hem niet interesseert, kan je toch ook als iets positief beschouwen?", besluit De Mil.