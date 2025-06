Eddy Merckx toont zich bezorgd: "Anderlecht is Anderlecht niet meer"

Anderlecht sloot opnieuw een seizoen zonder prijs af. Ook trouwe supporter Eddy Merckx toont zich bezorgd.

Anderlecht is zoekende. De club eindigde afgelopen seizoen opnieuw zonder prijs. De bekerfinale werd met 2-1 verloren van Club Brugge. In de competitie eindigde het vierde.

Paars-wit gaat dus wel opnieuw Europa in, maar de Champions League lijkt op dit moment ver weg te zijn. De supporters verwachten logischerwijs meer.

Onder hen ook Eddy Merckx. De voormalige wielrenner werd onlangs 80 jaar oud en sprak met Humo, ook over paars-wit. De club waar hij nog steeds fan van is.

"De laatste match van de play-offs tegen Club Brugge ben ik teruggekeerd, samen met Paul. Wat kan ik zeggen?", opende Merckx.

"Dat het niet goed was, zeker? Anderlecht is Anderlecht niet meer. Hopelijk komt het op een dag terug. Voorlopig zit dat er niet in, maar daarvoor kan ik nu toch niet meer van club veranderen?", besluit hij.