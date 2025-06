De Belgische topschutters over de hele wereld: Lestienne, talent Zulte Waregem, STVV-held en verrassende nummer 1!

Het seizoen zit er op in het Belgisch voetbal. In het buitenland is er op het WK voor Clubs na ook niet al te veel meer te beleven. En dus is het tijd om nog eens terug te blikken op een aantal interessante cijfers.

Transfermarkt heeft de cijfers van het voorbije seizoen onder de loep genomen en een klassement opgemaakt van alle Belgen over de hele wereld in de competities die door het bedrijf worden gevolgd.

Daarbij dus geen provinciale reeksen of dergelijke meer, maar enkel reeksen op een iets hoger niveau. En daaruit is gebleken wie de absolute topschutter van Belgische makkelijk was het afgelopen seizoen.

Het gaat over Jordy Mathei, een speler van Houtvenne in de Tweede Amateurklasse B. Met zijn 29 doelpunten hielp hij zijn team aan de titel in die reeks, waardoor er volgend jaar in Eerste Amateur mag gespeeld worden door het team.

Nog meer leuke namen in de top-10

In die reeks zal Houtvenne volgend seizoen samenwerken met een aantal youngster van Westerlo, nu het U23-team daar zal stoppen. Voor Mathei wordt het dus aanpassen met nieuwe spelers achter zich, al zijn er al een pak teammaats die ook in het project stappen.

Nog in de top-10 vinden we onder meer Siebe Van Keymolen van Zulte Waregem - hij krijgt zijn kans in de A-kern deze zomer in de voorbereiding. Ook Bertaccini van STVV is erbij, net als Maxime Lestienne in Singapore.