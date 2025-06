Done deal: Westerlo plukt aanvaller met verleden bij STVV weg bij ... Genk

Niet enkel de strijd om de grote spelers is soms hard, dat is ook zo bij de jeugdlichtingen en bij de jonge talenten. Een talentje ruilt nu KRC Genk verrassend in voor ... KVC Westerlo.

De Jos Vaessen Academy is een van de betere in het land, maar dat wil niet zeggen dat KRC Genk al zijn talentjes kan houden. Af en toe zijn er ook eens spelers die andere oorden opzoeken. Daarbij nu ook de zeventienjarige Marokkaanse Spanjaard Mohamed Berzoimi Babtich. Die begon zijn carrière bij de jeugd van STVV, maar trok al snel naar Genk. Van STVV naar Genk naar Westerlo Daar speelde hij vorig seizoen bij de U18-lichting van de Limburgers. Hij speelde er elf wedstrijden en leek zo stilaan op weg naar een stap vooruit bij de kampioen van de U18, maar zover zal het niet komen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Hatim Akarom JB Football Training ® (@jb_football_coach) Deze zomer maakt hij namelijk de overstap naar KVC Westerlo. Dat heeft zijn management met een truitje laten weten via de sociale media. En zo lijkt er een nieuw era aan te komen voor de jongeling. Bij Genk kon hij niet meteen aanspraak maken op een snelle doorgroei naar de A-kern, mogelijk dat het bij Westerlo wél mogelijk is om door te breken. En dan zien we de aanvaller misschien binnen enkele jaren in de Jupiler Pro League.