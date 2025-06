Waarom Anderlecht ondanks topseizoen van Coosemans toch een nieuwe doelman zoekt

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd: in een seizoen waarin Colin Coosemans werd verkozen tot speler van het jaar, is Anderlecht toch actief op zoek naar een nieuwe doelman.

De sportieve tandem Olivier Renard en Silvio Proto staat voor een moeilijke keuze: haalt men een concurrent voor Coosemans, een ervaren doublure of een jonge belofte voor de toekomst?

Coosemans, die pas vorig seizoen uit de schaduw kwam als vaste nummer één, speelde een sleutelrol in het succesvolle seizoen van paars-wit. In meer dan de helft van de wedstrijden kreeg hij de hoogste waardering van La DH, en na het vertrek van Jan Vertonghen groeide hij uit tot leider in de kleedkamer.

Toch speelt hij nog steeds onder de voorwaarden van een contract voor een derde doelman, zoals hij dat drie jaar geleden tekende. Een herziening dringt zich op. Toch is er ook een praktische kant aan het verhaal. Achter Coosemans is de spoeling dun: Mads Kikkenborg heeft het vertrouwen niet kunnen winnen en mag vertrekken.

Bij de beloften is niemand klaar om door te schuiven naar het eerste elftal. Daardoor moeten Renard en Proto wel de transfermarkt op. De vraag is alleen: welk profiel zoeken ze? De naam van Thomas Kaminski viel onlangs. De ex-Rode Duivel degradeerde met Luton uit de Premier League, maar zou in Brussel opnieuw aan spelen kunnen toekomen.

Zijn komst zou echter spanningen kunnen veroorzaken, want Kaminski komt niet om op de bank te zitten. Een situatie zoals Coosemans in 2014 meemaakte bij KV Mechelen, toen hij zijn plaats verloor aan Jean-François Gillet, zou zich kunnen herhalen.

Daarnaast werd ook Gaetan Coucke (25) genoemd. De ex-doelman van KV Mechelen zit zonder club na een avontuur in Saudi-Arabië en zou als back-up kunnen dienen. Die optie zou bij zowel supporters als spelersgroep meer begrip oproepen, aangezien Coosemans intern erg geliefd is.

Ten slotte wordt ook gedacht aan een jonge talentvolle keeper zoals Bart Verbruggen destijds was. Vorig seizoen huurde Anderlecht Timo Schliek van RB Leipzig, maar die kon zich niet echt onderscheiden. Het vinden van een nieuwe Verbruggen blijkt allerminst evident.