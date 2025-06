Wouter Vandenhaute legt alternatief op tafel voor financiën Anderlecht dat zeker niet door iedereen gesmaakt wordt

RSC Anderlecht kampt met financiële kopzorgen en zoekt actief naar manieren om het kapitaal op te krikken. De clubleiding overweegt een nieuwe kapitaalverhoging, maar dat vereist de steun van alle aandeelhouders.

Zonder die unanimiteit dreigt de macht van aandeelhouders als Mauvavie, die momenteel over een blokkeringsminderheid beschikt, af te nemen. Een scenario dat zowel Wouter Vandenhaute als Geert Duyck absoluut willen vermijden.

Een alternatief dat Vandenhaute op tafel heeft gelegd, is een lening bij een investeringsmaatschappij, naar het voorbeeld van Antwerp met Fasanara, weet HLN. Maar die optie is niet zonder risico: er hangt een stevige rente van meer dan 10% aan vast.

Intern wordt daarom getwijfeld of het wel wenselijk is om op die manier extra schulden te maken, zeker met het oog op de lange termijn. Een andere denkpiste is dat er aandelen verkocht worden. Voorzitter Wouter Vandenhaute of ex-eigenaar Marc Coucke zouden hun belangen kunnen verzilveren.

Maar Coucke heeft al meer dan 130 miljoen euro in de club gepompt en weet dat hij dat bedrag nooit meer zal recupereren. Een verkoop ligt voor hem dus niet voor de hand.

Vandenhaute zelf lijkt evenmin van plan om zich zomaar terug te trekken. Integendeel: hij factureert zichzelf als voorzitter jaarlijks 420.000 euro en heeft zich stevig genesteld in de structuur van de club.

Volgens verschillende bronnen binnen de club ligt de sleutel van de huidige impasse bij Geert Duyck, de zakenpartner van Vandenhaute. Zolang Duyck trouw blijft aan zijn compagnon, blijft het huidige bestuursmodel overeind.

Voor de fans blijft het intussen afwachten. Sportief draait Anderlecht weer mee aan de top, maar achter de schermen rommelt het. Zonder eensgezindheid binnen het aandeelhouderschap dreigt de club opnieuw op een financieel kruispunt te belanden. En dat terwijl er dringend investeringen nodig zijn om de sportieve lijn door te trekken.