Anthony Vanden Borre maakt opvallende comeback in de Belgische voetbalwereld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anthony Vanden Borre maakt zijn terugkeer in de voetbalwereld. Op 37-jarige leeftijd gaat de voormalige Rode Duivel aan de slag bij RAAL.

Voormalig Anderlecht-speler, Anthony Vanden Borre maakt een comeback in de voetbalwereld. Niet op het veld deze keer. Volgens La Dernière Heure zal hij bij RAAL in jeugdopleiding beginnen werken.

Zijn exacte functie is nog niet bekend, maar het doel is duidelijk: de jonge spelers van de club laten profiteren van zijn ervaring. En wat voor een ervaring. Vanden Borre maakte vroeg zijn debuut, opvallende acties, maar ook onverwachte omwegen.

Vanden Borre vervoegt een andere bekend gezicht uit het Belgische voetbal: Nicolas Frutos, die al actief is bij de club uit Louvière. Samen zouden ze wel eens een inspirerend duo kunnen vormen voor de talenten van de club.

Anderlecht was drie keer zijn thuisbasis: van 2003 tot 2007, dan tussen 2013 en 2017, en uiteindelijk in 2019... zonder ook maar één minuut te spelen. Vanden Borre was ook 29 keer Rode Duivel.

Vandaag is het tijd voor rust. Geen ophef, geen grote uitspraken. Waarschijnlijk met de wens om het voetbal wat terug te geven. Bij RAAL zoekt Vanden Borre niet langer naar glorie.