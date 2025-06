Binnenkort een nieuwe Rode Duivel in de Premier League? Voormalig JPL-talent geniet interesse van Chelsea

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Malick Fofana heeft een mooi seizoen achter de rug bij Lyon en dat is ook Chelsea niet ontgaan. De Rode Duivel wekt interesse op vanuit Londen en zou binnenkort wel eens een toptransfer kunnen maken.

Enkele Rode Duivels staan voor een drukke zomer. Ieder jaar spelen enkele Belgen in het buitenland zich wel in de kijker, dat is nu ook niet anders.

Eén van hen in Malick Fofana. De 20-jarige flankaanvaller ligt momenteel onder contract bij Olympique Lyon, waar een uitstekend seizoen achter de rug heeft.

Fofana was goed voor 11 doelpunten en zes assists in 41 wedstrijden. Bovendien kreeg hij de kans om zich ook in de Europa League te tonen.

Dat levert hem nu interesse op van Chelsea, meldt het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic. The Blues zouden al contact hebben gehad met Lyon, voorlopig zonder een bod te doen.

Fofana liep nog niet lang geleden op de Belgische velden rond. Hij begon zijn profcarrière bij KAA Gent, dat hem in januari 2024 verkocht aan Lyon voor zo'n 20 miljoen euro. In oktober vorig jaar debuteerde hij als Rode Duivel.