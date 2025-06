Vijf dingen om te weten over Nathan Saliba, de toekomstige Anderlecht-speler die Wanyama op de bank had gezet

RSC Anderlecht zou naar verwachting zijn nieuwe aanwinst binnenhalen: het zou gaan om Nathan-Dylan Saliba, een jonge middenvelder die afkomstig is van CF Montréal. Hij is dus de eerste die via de connecties van Olivier Renard uit Quebec aankomt.

Symbool van groot succes voor Olivier Renard in Montreal

Op het moment van zijn vertrek bij CF Montreal, ondanks enkele meningsverschillen, erkende iedereen het enorme succes van Olivier Renard: het promoten van vele talenten uit de jeugdopleiding van de Canadese club tijdens zijn periode als sportief directeur.

"We hebben een zeer belangrijke academie. Voor mij moest dat de hoeksteen van de club zijn, vooral met betrekking tot de opbouw van het team. Mijn taak was om jonge getalenteerde spelers met doorverkooppotentieel naar het eerste team te brengen, en dat is me gelukt", aldus Renard bij zijn vertrek.

Initieerd door Hernan Losada in het eerste elftal...

Onder deze jonge talenten bevindt zich Nathan-Dylan (of Nathan, zoals hij praktisch genoemd wordt in het land) Saliba, een jonge middenvelder die in 2023 op 19-jarige leeftijd werd bevorderd naar het eerste elftal. En het verhaal van de jonge Canadees is vanaf het begin nauw verbonden met België, omdat de coach die hem vertrouwen gaf Hernan Losada heet.

De Argentijn liet hem geduldig groeien, fouten maken, en uiteindelijk vanaf de tweede helft van het seizoen 2023 een basisplaats veroveren. "Als een speler niet klaar is, is hij geen oplossing. Jonge spelers moeten harder werken en laten zien dat ze klaar zijn om te presteren, om ons het gevoel te geven dat ze het team kunnen helpen", zei Losada hierover in juni 2023 via Radio Canada. Nathan Saliba heeft deze boodschap begrepen.

... en Victor Wanyama betaalde de prijs!

De Belgische rode draad loopt door in de jonge carrière van Nathan-Dylan Saliba. Ontdekt door Renard, gelanceerd door Losada, zal hij een plek veroveren als defensieve middenvelder... ten koste van een voormalig speler uit de Jupiler Pro League. En niet zomaar één: het is inderdaad Victor Wanyama, voormalig Beerschot-speler, die op de bank belandt door de opkomst van de jonge Canadese middenvelder.

"Ik heb een goede relatie met Victor, hij is een voorbeeld voor ons. Hij heeft een mooie carrière gehad en blijft een mentorrol spelen in de groep", relativeerde Saliba bescheiden via La Presse in september 2023. Hoe dan ook, door voortdurende vooruitgang heeft de speler die binnenkort bij Anderlecht zou moeten gaan spelen de plaats ingenomen van een speler die ooit op het hoogtepunt van zijn carrière €30 miljoen waard was, en tweemaal werd overgeplaatst voor €14,5 miljoen naar Southampton en Tottenham. Niet slecht...

Nathan Saliba, een echte defensieve middenvelder?

In een tijd waarin veelzijdigheid overheerst, is Nathan-Dylan Saliba, nu 21 jaar oud, een echte specialist: hij is een vrij typische centrale verdedigende middenvelder, met voornamelijk defensieve kwaliteiten. Van zijn 78 gespeelde wedstrijden bij CF Montreal was er geen enkele op een andere positie dan op het middenveld, en slechts zeer weinig zelfs een linie hoger op het middenveld (3 keer als aanvallende middenvelder).

Met slechts 2 doelpunten en 1 assist kan de potentiële vervanger van Mats Rits of Leander Dendoncker (in het dubbele pivot-systeem van Hasi) bij Anderlecht duidelijk zijn statistieken verbeteren. Zijn aanvoerder Samuel Piette verklaarde echter in La Presse in februari 2025 dat Saliba "een goede schotkwaliteit en goede eindpass heeft": zal hij die verder kunnen verbeteren bij Anderlecht?

De Wereldbeker 2026 in zicht

De dingen zijn zeer snel gegaan voor Nathan Saliba. Basisspeler in de MLS in 2023, onvervangbaar in 2024, werd hij afgelopen september beloond met zijn eerste selectie voor Canada onder de nieuwe bondscoach Jesse Marsch. Op dit moment fungeert Saliba als een talisman.

Met overwinningen in zijn eerste twee interlands (tegen de VS en Panama) werd hij aan de kant gelaten voor de CONCACAF Nations League maar maakte hij zijn terugkeer voor de Gold Cup, die deze zomer wordt gehouden. Tijdens zijn eerste basisplaats versloeg Canada Oekraïne in een vriendschappelijke wedstrijd. De toekomstige Anderlecht-speler? speelde 90 minuten, terwijl de Canadezen hun tweede vriendschappelijke wedstrijd verloren zonder hem tegen Ivoorkust. Als hij een vaste waarde wordt tijdens de Gold Cup, zal hij zonder twijfel meedingen naar de Wereldbeker, die volgend jaar thuis wordt gehouden...