In het zog van David Hubert haalt OH Leuven "meest ervaren assistent van België" weg bij JPL-club

OH Leuven bevestigt de komst van Rudi Cossey (62) als assistent-trainer naast de nieuwbakken hoofdcoach David Hubert. Met deze opvallende aanwinst wil de club krachtig uitstralen welke ambities er leven aan het King Power at Den Dreef.

De keuze voor Cossey, die enorme ervaring heeft opgebouwd als assistent bij o.a. Club Brugge, Genk, Gent en Antwerp, sluit naadloos aan bij de visie van Hubert. De twee zaten eerder al samen tijdens de opleiding, wat hun band nu tot samenwerking onderstreept.

Een bewuste move: gisteren beëindigde Cossey de samenwerking bij Charleroi. Het was David Hubert zelf die aandrong op de komst van de assistent en hem zelf ook overtuigde.

De rol van Cossey zal verder gaan dan puur technisch advies. Zijn taak bestaat erin om David Hubert te ondersteunen bij het tactisch plan én de ontwikkeling van talentvolle spelers. “Hij brengt de knowhow én het netwerk mee", klinkt het bij Leuven.

OH Leuven toont hiermee duidelijke ambitie: het wil niet enkel assistenten aantrekken, maar stevig investeren in een staff met aanzienlijke ervaring. Cossey en Hubert vormen zo een solide ruggengraat voor het nieuwe sportieve project.

"Het was op aanraden van David dat we Cossey gingen halen", aldus CEO Frédéric Van Der Steen. "Hij heeft bakken ervaring. Er zijn weinig assistenten in België met zoveel ervaring. Het is natuurlijk ook een surplus dat David en Rudi al een match hebben."