Jan Hauspie doet opnieuw boekje open over interne keuken bij Anderlecht met onthullingen over vertrek van Kompany

Jan Hauspie slaagt erin om met de regelmaat van de klok een bommetje te droppen op het Lotto Park. De onderzoeksjournalist sprak zich eerder al meermaals uit over de rol van Wouter Vandenhaute. Daar komt opnieuw een episode bij.

Het is een understatement om te stellen dat Jan Hauspie en Wouter Vandenhaute niet snel rond de eettafel zullen zitten. De journalist van HUMO stelde de rol van de voorzitter van RSC Anderlecht al meermaals in vraag.

Ook over het vertrek van Vincent Kompany bij de Belgische recordkampioen heeft Hauspie iets te vertellen. De publieke opinie werd verteld dat The Prince vertrok omdat hij géén rol als manager naar Engels model kreeg van Vandenhaute. Maar was dat ook effectief het geval?

Vincent Kompany heeft bij RSC Anderlecht nooit om een rol als manager naar Engels model gevraagd

"Kompany heeft nooit om een rol als manager naar Engels model gevraagd", verrast Hauspie bij Radio Radzinski. "Dat is alvast wat mij is verteld door mensen die op dat moment heel dicht bij het management van Anderlecht stonden."

"Dus Vandenhaute kan zich niet verstoppen achter die reden voor het ontslag van Kompany", gaat de onderzoeksjournalist verder. "Het is wél een feit dat Kompany zich ergerde aan het feit dat hij moest luisteren naar mensen die in zijn ogen niets van voetbal kennen."

Officiële communicatie

Kompany vertrok in 2022 in het Lotto Park. De officiële communicatie sprak van onderling overleg, maar het is héél lastig om daar geen nuance bij te plaatsen. The Prince ging vervolgens aan de slag bij Burnley FC en is ondertussen T1 van Bayern München.