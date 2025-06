Anderlecht kent tegenstander in tweede voorronde Europa League (en het is een zeer haalbare kaart geworden)

In het Zwitserse Nyon werd woensdag geloot voor de tweede voorronde van de Europese clubcompetities. Anderlecht werd gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen Spartak Trnava (Slovakije) en BK Häcken (Zweden).

Paars-wit was reekshoofd bij de loting en had vooraf nog vier mogelijke tegenstanders: Besiktas, FC Utrecht, Hibernian of Spartak Trnava - Häcken. De Brusselaars kwamen als eerste uit de trommel en spelen daardoor eerst thuis.

De heenwedstrijd staat gepland voor donderdag 24 juli, de terugwedstrijd volgt op 31 juli. Een lastige klus wacht voor de ploeg van Besnik Hasi, ook al werd zwaardere tegenstand vermeden.

Bij uitschakeling in deze ronde stroomt Anderlecht door naar de derde voorronde van de Conference League. Zo blijft een Europees avontuur ook bij verlies nog mogelijk.

Indien paars-wit doorstoot in de Europa League en dan sneuvelt in de derde voorronde, wacht alsnog de play-offronde van de Conference League.

KRC Genk komt pas later in actie, zij stromen in bij de play-offs van de Europa League.