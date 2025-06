Gewezen Rode Duivel ruilt Antwerp voor STVV: "Stap vooruit, nu eenmaal ander niveau"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sepp De Roover is de nieuwe assistent van Wouter Vrancken bij STVV. De gewezen Rode Duivel komt over van de beloftenploeg van Royal Antwerp FC. Eerder raakte al bekend dat Jan Van Steenberghe als keeperstrainer komt en Renaat Philippaerts als physical coach.

De staff van Wouter Vrancken is stilaan helemaal compleet. Sepp De Roover was de laatste die de ploeg kwam vervoegen als assistent van Vrancken. Hij komt over van de U23 van Royal Antwerp FC.

Keuze voor STVV

Als speler was De Roover ooit tweevoudig Rode Duivel, tien jaar geleden eindigde hij zijn actieve loopbaan. Hij was al onder meer assistent van Oscar Garcia bij OH Leuven, maar kiest nu voor Wouter Vrancken.

De deal was al een tijdje zo goed als beklonken, maar op clubniveau moesten de laatste punten en komma's nog weggewerkt worden tussen Antwerp en De Kanaries. Nu is dat dus helemaal in kannen en kruiken.

Klik met Vrancken

De Roover voelde meteen een klik met Wouter Vrancken. Ook heeft hij aangegeven waarom hij de overstap van Antwerp naar STVV heeft gemaakt. “Waarom? Omdat ik dit sportief als een stap vooruit zie", klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dit is nu eenmaal een ander niveau dan de U23 van Antwerp. Bovendien is STVV een club die de jongste jaren een evolutie doorgemaakt heeft. Het is een financieel stabiele club, met een duidelijk plan. Dat sprak me aan.”