OH Leuven troefde KAA Gent af voor belangrijke pion

OH Leuven heeft met David Hubert zijn nieuwe coach voorgesteld dinsdag. In zijn zog komt ook Rudi Cossey naar Den Dreef. Daardoor grijpt een andere Belgische ploeg naast de zeer ervaren hulptrainer.

Rudi Cossey was tot nu actief bij Charleroi, maar kiest nu voor de uitdaging bij David Hubert in Leuven. Hij neemt een absoluut vat aan ervaring mee, want hij was ook al actief bij Club Brugge, Genk, Gent en Antwerp onder meer.

Cossey kiest voor Hubert

“Hij brengt de knowhow én het netwerk mee. Het was op aanraden van David dat we Cossey gingen halen", aldus CEO Frédéric Van Der Steen eerder al. "Hij heeft bakken ervaring. Er zijn weinig assistenten in België met zoveel ervaring."

Het moet dan ook niet verbazen dat er ook andere ploegen deze zomer hengelden naar de diensten van Cossey. Ook KAA Gent wilde hem er heel graag bij hebben als assistent, maar zij grepen er dus naast.

Leko grijpt ernaast

Ivan Leko wilde bij De Buffalo's zijn eigen assistenten gaan halen - daarom dat er ook afscheid genomen werd van Danijel Milicevic en Gertjan De Mets ondertussen.

Cossey en Leko werkten al met elkaar samen bij Club Brugge en Antwerp en dus wilde de oefenmeester er hem graag opnieuw bij. Met Nicholas Still heeft Leko ondertussen wel al een assistent gevonden, maar de staff is nog niet compleet.