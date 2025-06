'Ivan Leko gaat in de aanval en wil sterkhouder van Standard meenemen naar KAA Gent'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard kende een teleurstellend seizoen, maar Ibe Hautekiet was wél een lichtpunt. De verdediger groeide uit tot sterkhouder en kan nu een mooie transfer versieren, mogelijk zelfs met zijn ex-coach Ivan Leko.

Standard beleefde niet het gehoopt seizoen, maar toch kunnen enkele spelers terugblikken op een geslaagd jaar. Eén van hen is duidelijk Ibe Hautekiet.

De 23-jarige verdediger kreeg zijn kans bij de A-ploeg en greep die met beide handen. Na het seizoen voordien amper speeltijd te krijgen, werd hij een vaste basisspeler onder Ivan Leko.

Die wist het nog goed te doen met de middelen die hij had bij de Rouches. Volgens Transferexpert Sacha Tavolieri wil de coach er veel aan doen om Hautekiet mee te nemen naar KAA Gent.

Leko verruilde onlangs Standard voor de Buffalo's en zal daar nu een competitieve kern moeten bouwen. Hij wil Hautekiet nu overtuigen om te wachten tot Gent spelers verkoopt, zodat de club een move kan maken.

Het Griekse PAOK blijft ook nog in de race, terwijl Standard tussen de 2,5 en 3 miljoen euro wil vangen voor de Belg. Hautekiet kwam afgelopen seizoen in totaal 35 keer in actie voor de Luikse club.